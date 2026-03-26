Fête patronale du hameau de Douans Saint-Étienne-de-Tinée
Fête patronale du hameau de Douans Saint-Étienne-de-Tinée vendredi 28 août 2026.
Fête patronale du hameau de Douans
Hameau de Douans Saint-Étienne-de-Tinée Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-28
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-28
C’est la fête patronale de Douans avec repas sous chapiteau, bals, messe dans la chapelle de Notre Dame des sept Douleurs, apéritif et concours de boules rondes et carrées.
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Hameau de Douans Saint-Étienne-de-Tinée 06660 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 02 41 96
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English : Patronal festival of the hamlet of Douans
It is the patronal festival of Douans with dances, mass in the chapel of Our Lady of Seven Sorrows, aperitif and round and square bowls competition.
L’événement Fête patronale du hameau de Douans Saint-Étienne-de-Tinée a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur
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