Fête patronale du hameau de Douans

Hameau de Douans Saint-Étienne-de-Tinée Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-28

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-28

C’est la fête patronale de Douans avec repas sous chapiteau, bals, messe dans la chapelle de Notre Dame des sept Douleurs, apéritif et concours de boules rondes et carrées.

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Hameau de Douans Saint-Étienne-de-Tinée 06660 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 02 41 96

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English : Patronal festival of the hamlet of Douans

It is the patronal festival of Douans with dances, mass in the chapel of Our Lady of Seven Sorrows, aperitif and round and square bowls competition.

L’événement Fête patronale du hameau de Douans Saint-Étienne-de-Tinée a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur