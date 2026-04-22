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Trail de l’énergie KV de la berchia Saint-Étienne-de-Tinée

Trail de l’énergie KV de la berchia Saint-Étienne-de-Tinée samedi 22 août 2026.

Adresse : Village de Saint Etienne de Tinée

Ville : 06660 Saint-Étienne-de-Tinée

Département : Alpes-Maritimes

Début : samedi 22 août 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Tarif :

Saint-Étienne-de-Tinée

Trail de l’énergie KV de la berchia

Village de Saint Etienne de Tinée Saint-Étienne-de-Tinée Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-22

Venez mesurer vos performances en trail dans les paysages de la Haute Tinée avec le KV et le Trail de Energie.
Samedi 22/08 Départ Saint Etienne Arrivée Berchia
Dimanche 23/08 Départ Auron Arrivée Auron

Informations à venir.
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Village de Saint Etienne de Tinée Saint-Étienne-de-Tinée 06660 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 02 41 96 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Trail de l’énergie KV de la berchia

Come and measure your trail performance in the Haute Tinée countryside with the KV and Trail de Energie.
Saturday 22/08: Start Saint Etienne Finish Berchia
Sunday 23/08: Start Auron Finish Auron

Information to come.

L’événement Trail de l’énergie KV de la berchia Saint-Étienne-de-Tinée a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur

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