Saint-Étienne-de-Tinée

Trail de l’énergie KV de la berchia

Village de Saint Etienne de Tinée Saint-Étienne-de-Tinée Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-22

Venez mesurer vos performances en trail dans les paysages de la Haute Tinée avec le KV et le Trail de Energie.

Samedi 22/08 Départ Saint Etienne Arrivée Berchia

Dimanche 23/08 Départ Auron Arrivée Auron



Informations à venir.

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Village de Saint Etienne de Tinée Saint-Étienne-de-Tinée 06660 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 02 41 96

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English : Trail de l’énergie KV de la berchia

Come and measure your trail performance in the Haute Tinée countryside with the KV and Trail de Energie.

Saturday 22/08: Start Saint Etienne Finish Berchia

Sunday 23/08: Start Auron Finish Auron



Information to come.

L’événement Trail de l’énergie KV de la berchia Saint-Étienne-de-Tinée a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur