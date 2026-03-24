Kermesse paroissiale place de l’église Saint-Étienne-de-Tinée
Kermesse paroissiale place de l’église Saint-Étienne-de-Tinée dimanche 23 août 2026.
Kermesse paroissiale
place de l’église Place de l’église Saint-Étienne-de-Tinée Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 09:00:00
fin : 2026-08-23 13:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Grande kermesse paroissiale dans le village au profit de la paroisse Saint-Etienne. Produits locaux, artisanat, brocante, textile, jouets et jeux pour enfants dès 9 h.
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place de l’église Place de l’église Saint-Étienne-de-Tinée 06660 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 02 41 96
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English : Parish fair
Large parish fair in the village to benefit the Saint-Etienne parish. Local products, crafts, flea market, textiles, toys and games for children.
L’événement Kermesse paroissiale Saint-Étienne-de-Tinée a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur
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