Feu d’artifices et Bal des pompiers Saint-Étienne-de-Tinée
Feu d’artifices et Bal des pompiers Saint-Étienne-de-Tinée lundi 13 juillet 2026.
Feu d’artifices et Bal des pompiers
Place de l’église Saint-Étienne-de-Tinée Alpes-Maritimes
Tarif :
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 21:30:00
fin : 2026-07-13 00:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Fêtons les pompiers avec le feu d’artifices et bal annuel avec l’orchestre Rockline dans le village à partir de 21h30.
Place de l’église Saint-Étienne-de-Tinée 06660 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 02 41 96
English : Fireworks and Firemen’s Ball
Let’s celebrate the firefighters with the annual fireworks and ball in the village starting at 9:30 p.m.
L'événement Feu d'artifices et Bal des pompiers Saint-Étienne-de-Tinée