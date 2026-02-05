Feu d’artifices et Bal des pompiers Saint-Étienne-de-Tinée

Feu d’artifices et Bal des pompiers

Place de l’église Saint-Étienne-de-Tinée Alpes-Maritimes

Début : 2026-07-13 21:30:00

fin : 2026-07-13 00:00:00

2026-07-13

Fêtons les pompiers avec le feu d’artifices et bal annuel avec l’orchestre Rockline dans le village à partir de 21h30.

Place de l’église Saint-Étienne-de-Tinée 06660 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 02 41 96

English : Fireworks and Firemen’s Ball

Let’s celebrate the firefighters with the annual fireworks and ball in the village starting at 9:30 p.m.

