43ème Festival des Heures Musicales de Biot Place de l’église Biot
43ème Festival des Heures Musicales de Biot Place de l’église Biot jeudi 21 mai 2026.
Biot
43ème Festival des Heures Musicales de Biot
Place de l’église Eglise Sainte Marie Madeleine Biot Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-05-21
Festival des Heures musicales la 43ᵉ !
Ouverture de la billetterie en ligne le 20 avril et à l’Office de Tourisme le 29 avril.
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Place de l’église Eglise Sainte Marie Madeleine Biot 06410 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 65 78 00 tourisme@biot.fr
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English : 43th Festival of the Musical Hours of Biot
Festival des Heures musicales: the 43ᵉ!
Online ticketing opens on 20 April and at the Tourist Office on 29 April.
L’événement 43ème Festival des Heures Musicales de Biot Biot a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme de Biot
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