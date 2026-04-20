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43ème Festival des Heures Musicales de Biot Place de l’église Biot

43ème Festival des Heures Musicales de Biot Place de l’église Biot jeudi 21 mai 2026.

Lieu : Place de l'église

Adresse : Eglise Sainte Marie Madeleine

Ville : 06410 Biot

Département : Alpes-Maritimes

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Tarif :

Biot

43ème Festival des Heures Musicales de Biot

Place de l’église Eglise Sainte Marie Madeleine Biot Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-05-21

Festival des Heures musicales la 43ᵉ !
Ouverture de la billetterie en ligne le 20 avril et à l’Office de Tourisme le 29 avril.
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Place de l’église Eglise Sainte Marie Madeleine Biot 06410 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 65 78 00  tourisme@biot.fr

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English : 43th Festival of the Musical Hours of Biot

Festival des Heures musicales: the 43ᵉ!
Online ticketing opens on 20 April and at the Tourist Office on 29 April.

L’événement 43ème Festival des Heures Musicales de Biot Biot a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme de Biot

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