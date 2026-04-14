IAFTERWORK – De la donnée à l’IA : gouvernance, exigences de cybersécurité et de conformité pour des usages maîtrisés, Pôle Alpha, Biot

IAFTERWORK – De la donnée à l’IA : gouvernance, exigences de cybersécurité et de conformité pour des usages maîtrisés Lundi 27 avril, 18h30 Pôle Alpha Alpes-Maritimes

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-27T18:30:00+02:00 – 2026-04-27T20:00:00+02:00

Fin : 2026-04-27T18:30:00+02:00 – 2026-04-27T20:00:00+02:00

L’intelligence artificielle s’installe désormais dans les usages, les organisations et les outils du quotidien. Mais son intégration ne peut se résumer à une promesse de performance ou à un simple choix technologique.

Lundi 27 avril 2026

18h30 – 20h

ALPHA Sophia Antipolis, rue Pierre Laffitte, 06410 Biot

Parking P2 Campus SophiaTech

À travers cet IAFTERWORK, nous proposerons un éclairage concret sur une question devenue centrale pour les acteurs publics et les organisations : comment déployer des usages de l’IA de manière maîtrisée, responsable et conforme ?

Nous aurons le plaisir d’accueillir :

Laurent DUBLING, Chief Information Security Officer (CISO)

Laurent BEAUBIAT, Ingénieur Cybersécurité Expert Judiciaire

Au programme :

L’IA fait déjà partie du paysage opérationnel… mais aussi du paysage de menace. Les premiers retours d’expérience montrent que l’IA n’efface pas l’attaquant : elle augmente sa vitesse, son échelle et sa capacité d’adaptation. Nous reviendrons sur plusieurs constats majeurs.

Nous aborderons également un point de vigilance majeur : le Shadow IA, qui s’impose aujourd’hui comme l’un des comportements les plus risqués.

Cette conférence rappellera aussi une réalité essentielle : le premier prérequis de l’IA n’est pas le modèle, mais la connaissance de son patrimoine informationnel.

Nous reviendrons par ailleurs sur la valeur d’un Système de Management de l’IA, notamment à travers les apports de l’ISO 42001, les principes de pilotage qu’elle structure, et l’intérêt d’approches comme MITRE ATLAS pour nourrir une analyse de risque plus réaliste. La politique IA et la charte IA feront aussi partie des leviers évoqués.

Enfin, nous poserons la question des modèles et architectures dans une logique de souveraineté. Car la souveraineté ne se limite pas au nom d’un modèle : elle se joue dans l’ensemble de la chaîne technique, contractuelle et opérationnelle. Chaque option possible répond à un niveau d’exigence différent en matière de sécurité, de conformité, de réversibilité et de gouvernance.

En conclusion, maîtriser l’IA ne consiste pas à ajouter un outil de plus. Cela suppose d’organiser la donnée, les droits, les responsabilités, les choix d’architecture… et d’y associer une véritable dynamique de formation.

La soirée se clôturera dans une ambiance détendue pour échanger et réseauter avec les autres participants

Pôle Alpha Route des Chappes 06410 Biot Biot 06410 Sophia Antipolis Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.maison-intelligence-artificielle.com/agenda/iafterwork-9-de-la-donnee-a-lia »}]

L’IA s’installe désormais dans les usages, les organisations et les outils du quotidien. Mais son intégration ne peut se résumer à une promesse de performance ou à un simple choix technologique. maison de l’ia data