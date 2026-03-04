Tous en piste !, Musée National Fernand Léger, Biot

Tous en piste ! Samedi 23 mai, 17h00 Musée National Fernand Léger Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Une classe de petite et moyenne section de maternelle ainsi qu’une autre classe de CP du groupe scolaire Eugène Olivari de Biot participent au projet national La classe l’oeuvre sur la thématique du « Cirque ». Des dessins, peintures, poésies seront créés pour cet événement.

La restitution aura lieu le samedi 23 mai après-midi.

Musée National Fernand Léger 255 chemin du Val de Pôme, 06410 Biot Biot 06410 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492915030 https://musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/fleger/ Les œuvres proviennent toutes de l’atelier de l’artiste. Certaines peintures abandonnées ou oubliées, d’autres que le peintre voulait conserver pour lui-même se trouvent aussi au musée.

Les œuvres majeures : « la Joconde aux clés » (1930), « le Grand remorqueur », « les Cyclistes », « les Constructeurs ».

La classe, l’œuvre !

© GrandPalaisRmn (musée Fernand Léger) / Gérard Blot