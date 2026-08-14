Informations pratiques

Éguzon-Chantôme

44e Foire de Chantôme

Éguzon-Chantôme Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 08:00:00

fin : 2026-09-19 23:30:00

Date(s) :

2026-09-19

La 44ᵉ Foire Primée de Chantôme vous propose marché, brocante (pour la 1ere fois), animations, repas et bal gratuit. Une sortie idéale à partager en famille ou entre amis.

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Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 43 04

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English :

The 44th Chantôme Fair features a market, a flea market (for the first time), entertainment, food, and a free dance. It’s the perfect outing to enjoy with family or friends.

L’événement 44e Foire de Chantôme Éguzon-Chantôme a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Vallée de la Creuse