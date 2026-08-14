44e Foire de Chantôme Éguzon-Chantôme
samedi 19 septembre 2026 · Éguzon-Chantôme
Informations pratiques
Éguzon-Chantôme
44e Foire de Chantôme
Éguzon-Chantôme Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 08:00:00
fin : 2026-09-19 23:30:00
Date(s) :
2026-09-19
La 44ᵉ Foire Primée de Chantôme vous propose marché, brocante (pour la 1ere fois), animations, repas et bal gratuit. Une sortie idéale à partager en famille ou entre amis.
.
Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 43 04
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The 44th Chantôme Fair features a market, a flea market (for the first time), entertainment, food, and a free dance. It’s the perfect outing to enjoy with family or friends.
L’événement 44e Foire de Chantôme Éguzon-Chantôme a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Vallée de la Creuse
À voir aussi à Éguzon-Chantôme (Indre)
- Randonnée des Barrages Éguzon-Chantôme 14 août 2026
- Soirée découverte jeux de sociétés Éguzon-Chantôme 14 août 2026
- Brocante Éguzon-Chantôme 15 août 2026
- Spectacle George, ou le partage de l’intime , L’Incandescente Compagnie Éguzon-Chantôme 30 août 2026
- Eguz’Rock Éguzon-Chantôme 12 septembre 2026