Le barrage d’Éguzon : Une aventure humaine (1901-1926), Musée de la Vallée de la Creuse, Éguzon-Chantôme

Informations pratiques

Le barrage d’Éguzon : Une aventure humaine (1901-1926) 19 et 20 septembre Musée de la Vallée de la Creuse Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Musée d’Éguzon, en partenariat avec les Archives départementales de l’Indre et EDF, célèbre le centenaire de son barrage qui fut, lors de sa construction, le plus grand d’Europe. Cette exposition événement rassemble des photographies de la construction, des plans aquarellés de l’usine ainsi que quelques tableaux illustrant cette prouesse monumentale.

Le parcours invite à revivre les étapes de ce chantier hors norme pour en saisir les enjeux techniques, humains et sociaux. À travers ces archives précieuses retraçant l’édification de l’ouvrage, le visiteur découvre comment ce géant a transformé la vallée de la Creuse, depuis ses impacts écologiques jusqu’à l’essor de ses premiers aménagements touristiques.

Musée de la Vallée de la Creuse 2 rue de la gare, 36270 Éguzon-Chantôme Éguzon-Chantôme 36270 Éguzon Indre Centre-Val de Loire 02 54 47 47 75 https://www.musee-vallee-de-la-creuse.fr/fr/ Le Musée de la Vallée de la Creuse est un musée d’arts et traditions populaires, situé dans les anciennes écuries du château d’Éguzon. Le musée propose de découvrir ce que fut le quotidien des habitants du Sud-Berry (de Badecon à Crozant) de la fin du XVIIIᵉ siècle jusqu’au milieu du XXᵉ siècle.

Le Musée d’Éguzon, en partenariat avec les Archives départementales de l’Indre et EDF, célèbre le centenaire de son barrage qui fut, lors de sa construction, le plus grand d’Europe.

©EDF – Didier Marc