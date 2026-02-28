Éguzon-Chantôme

Brocante

Éguzon-Chantôme Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 08:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Brocante dans le bourg d’Argentières à Eguzon.

Venez parcourir les allées de notre brocante et vide-greniers, au cœur de la Vallée de la Creuse ! .

Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 43 69

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English :

Brocante in the village of Argentières in Eguzon.

L’événement Brocante Éguzon-Chantôme a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Vallée de la Creuse