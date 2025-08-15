Spectacle George, ou le partage de l’intime , L’Incandescente Compagnie Éguzon-Chantôme
dimanche 30 août 2026 · Éguzon-Chantôme
Informations pratiques
Éguzon-Chantôme
Spectacle George, ou le partage de l’intime , L’Incandescente Compagnie
Rue Camille Toussaints Éguzon-Chantôme Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-30 17:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
George, ou le partage de l’intime est un spectacle gratuit de fin de résidence de L’Incandescente Compagnie consacré à George Sand.
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Rue Camille Toussaints Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 43 04 mairie@eguzon-chantome.fr
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English :
Performance marking the end of a residency on George Sand: “George, or the Sharing of Intimacy.”
L’événement Spectacle George, ou le partage de l’intime , L’Incandescente Compagnie Éguzon-Chantôme a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Vallée de la Creuse
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