Informations pratiques

Éguzon-Chantôme

Spectacle George, ou le partage de l’intime , L’Incandescente Compagnie

Rue Camille Toussaints Éguzon-Chantôme Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-30 17:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

George, ou le partage de l’intime est un spectacle gratuit de fin de résidence de L’Incandescente Compagnie consacré à George Sand.

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Rue Camille Toussaints Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 43 04 mairie@eguzon-chantome.fr

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English :

Performance marking the end of a residency on George Sand: “George, or the Sharing of Intimacy.”

L’événement Spectacle George, ou le partage de l’intime , L’Incandescente Compagnie Éguzon-Chantôme a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Vallée de la Creuse