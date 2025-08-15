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Spectacle George, ou le partage de l’intime , L’Incandescente Compagnie Éguzon-Chantôme

dimanche 30 août 2026 · Éguzon-Chantôme

Spectacle George, ou le partage de l’intime , L’Incandescente Compagnie Éguzon-Chantôme

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Rue Camille Toussaints
Ville
36270 Éguzon-Chantôme
Département
Indre
Tarif
Gratuit

Éguzon-Chantôme

Spectacle George, ou le partage de l’intime , L’Incandescente Compagnie

Rue Camille Toussaints Éguzon-Chantôme Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-30 17:00:00
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-30

George, ou le partage de l’intime est un spectacle gratuit de fin de résidence de L’Incandescente Compagnie consacré à George Sand.
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Rue Camille Toussaints Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 43 04  mairie@eguzon-chantome.fr

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English :

Performance marking the end of a residency on George Sand: “George, or the Sharing of Intimacy.”

L’événement Spectacle George, ou le partage de l’intime , L’Incandescente Compagnie Éguzon-Chantôme a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Vallée de la Creuse

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