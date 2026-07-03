Informations pratiques

Éguzon-Chantôme

Jeu de piste enfants

10 Chemin des Vignes Messant Éguzon-Chantôme Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 14:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Jeu de piste ludique et pédagogique organisé en partenariat avec la mairie d’Eguzon.

Goûter et petits jeux à l’arrivée. Lots à gagner pour les 3 premiers du classement. .

10 Chemin des Vignes Messant Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 44 15

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A fun and educational scavenger hunt organized in partnership with the Eguzon town hall.

L’événement Jeu de piste enfants Éguzon-Chantôme a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Vallée de la Creuse