Jeu de piste enfants Éguzon-Chantôme
mercredi 5 août 2026 · Éguzon-Chantôme
Informations pratiques
Éguzon-Chantôme
Jeu de piste enfants
10 Chemin des Vignes Messant Éguzon-Chantôme Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Jeu de piste ludique et pédagogique organisé en partenariat avec la mairie d’Eguzon.
Goûter et petits jeux à l’arrivée. Lots à gagner pour les 3 premiers du classement. .
10 Chemin des Vignes Messant Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 44 15
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English :
A fun and educational scavenger hunt organized in partnership with the Eguzon town hall.
L’événement Jeu de piste enfants Éguzon-Chantôme a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Vallée de la Creuse
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