Lac en fête Éguzon-Chantôme
Lac en fête Éguzon-Chantôme dimanche 19 juillet 2026.
Éguzon-Chantôme
Lac en fête
Éguzon-Chantôme Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-19 10:00:00
fin : 2026-07-19 23:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Cette année, le lac d’Eguzon fêtera ses 100 ans. L’occasion de sortir le grand jeu pour faire de l’édition 2026 une journée exceptionnelle! Le choix a été fait par les élus des 3 communes organisatrices (Cuzion, Eguzon-Chantôme et Saint Plantaire), de replacer le lac au coeur des festivités.
À l’occasion des 100 ans du lac, ce site emblématique de la Vallée de la Creuse propose une journée festive riche en animations pour tous, activités riches et variées pour petits et grands. Sur les plages de Bonnu, Fougères et Chambon, activités nautiques, restauration et rafraîchissements rythmeront la journée. Dès 11h, le groupe Street Shouters animera les abords du lac, avant une déambulation musicale à partir de 16h. À 20h, DJ Minimatic proposera un set vintage inspiré des années du lac. À la tombée de la nuit, un documentaire sera projeté simultanément sur les trois plages. À 23h, feu d’artifice et spectacle de drones illumineront le ciel, suivis d’un concert d’Aki Agora à Chambon jusqu’à 1h30. .
Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 24 51
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English :
This year, Lake Eguzon celebrates its 100th anniversary. It’s an opportunity to pull out all the stops and make 2026 an exceptional day! The elected representatives of the 3 organizing communes (Cuzion, Eguzon-Chantôme and Saint Plantaire) have decided to put the lake back at the heart of the festivities.
L’événement Lac en fête Éguzon-Chantôme a été mis à jour le 2026-05-04 par BERRY
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