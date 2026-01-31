Brocante Éguzon-Chantôme
Brocante Éguzon-Chantôme dimanche 10 mai 2026.
Brocante
33 Rue Camille Toussaints Éguzon-Chantôme Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-10 09:00:00
fin : 2026-05-10 17:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Brocante de l’APE Part’ Age Ton Pep’s à Eguzon.
L’ APE Part’ Age Ton Pep’s d’ Éguzon organise sa grande brocante annuelle et vous invite à venir nombreux partager un moment convivial et festif.
Exposants et visiteurs sont attendus pour une journée placée sous le signe des bonnes affaires et de la bonne humeur. Vous y trouverez une grande variété d’articles objets anciens, vêtements, jouets, livres, vaisselle, décoration, petits meubles et bien d’autres trésors à dénicher. .
33 Rue Camille Toussaints Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire apepartagetonpeps@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
APE Part’ Age Ton Pep’s flea market in Eguzon.
L’événement Brocante Éguzon-Chantôme a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Vallée de la Creuse