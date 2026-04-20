Exposition 1926 Le Barrage Éguzon-Chantôme
Exposition 1926 Le Barrage Éguzon-Chantôme samedi 16 mai 2026.
Éguzon-Chantôme
Exposition 1926 Le Barrage
17 Rue Jules Ferry Éguzon-Chantôme Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-05-16
Exposition Vie quotidienne et faits divers en 1926 autour du barrage à la bibliothèque d’Eguzon.
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17 Rue Jules Ferry Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 36 68 05 bibliotheque.eguzon-chantome@wanadoo.fr
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English :
Daily life and events around the dam in 1926 exhibition at the Eguzon library.
L’événement Exposition 1926 Le Barrage Éguzon-Chantôme a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Vallée de la Creuse
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