Éguzon-Chantôme

Exposition 1926 Le Barrage

17 Rue Jules Ferry Éguzon-Chantôme Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-05-16

Exposition Vie quotidienne et faits divers en 1926 autour du barrage à la bibliothèque d’Eguzon.

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17 Rue Jules Ferry Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 36 68 05 bibliotheque.eguzon-chantome@wanadoo.fr

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English :

Daily life and events around the dam in 1926 exhibition at the Eguzon library.

L’événement Exposition 1926 Le Barrage Éguzon-Chantôme a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Vallée de la Creuse