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Randonnée des Lavoirs Éguzon-Chantôme

Randonnée des Lavoirs Éguzon-Chantôme

Randonnée des Lavoirs Éguzon-Chantôme samedi 16 mai 2026.

Ville : 36270 Éguzon-Chantôme

Département : Indre

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : Gratuit

Éguzon-Chantôme

Randonnée des Lavoirs

Éguzon-Chantôme Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-16 14:30:00
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

L’Association des Chemins du Lavoir organise une randonnée pédestre avec énigmes et animations, visite possible du musée des lavoirs.
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Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 6 76 94 80 15 

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English :

The Association des Chemins du Lavoir organizes a hike with riddles and activities, with a possible visit to the washhouse museum.

L’événement Randonnée des Lavoirs Éguzon-Chantôme a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Vallée de la Creuse

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