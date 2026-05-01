Randonnée des Lavoirs Éguzon-Chantôme
Randonnée des Lavoirs Éguzon-Chantôme samedi 16 mai 2026.
Éguzon-Chantôme
Randonnée des Lavoirs
Éguzon-Chantôme Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-16 14:30:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
L’Association des Chemins du Lavoir organise une randonnée pédestre avec énigmes et animations, visite possible du musée des lavoirs.
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Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 6 76 94 80 15
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English :
The Association des Chemins du Lavoir organizes a hike with riddles and activities, with a possible visit to the washhouse museum.
L’événement Randonnée des Lavoirs Éguzon-Chantôme a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Vallée de la Creuse
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