Finale en public du concours Chanson de Paroles Éguzon-Chantôme

Finale en public du concours Chanson de Paroles

Rue Camille Toussaint Éguzon-Chantôme Indre

Trois finalistes, auteurs et/ou compositeurs interprètes, préalablement sélectionnés par le comité d’écoute du Festival, présentent chacun vingt-cinq minutes de leur tour de chant.

Le lauréat, en plus d’une aide à la profession, sera invité le lendemain à faire la première partie du spectacle de Jean Guidoni. Une soirée découverte qui démontre que les chanteurs à texte, de conviction et d’expression, sont toujours bel et bien vivants… !

En plus du Comité d’écoute, le public sera sollicité pour la sélection du Lauréat. .

Rue Camille Toussaint Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 86 68 resa.festivenmarche@gmail.com

English :

Public final of the Chanson de Paroles competition

