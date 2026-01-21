Conférence La construction du barrage d’Éguzon

4 Ter Rue Camille Toussaints Éguzon-Chantôme Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-24 18:30:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

À l’occasion du centenaire du barrage d’Éguzon, Jean-Paul Thibaudeau donnera une conférence sur sa construction, suivie de la sortie de son ouvrage et d’une séance de dédicaces.

.

4 Ter Rue Camille Toussaints Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire aspharesd@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Aspharesd invites you to a conference on the theme

The revolt of the women of Anguignier.

L’événement Conférence La construction du barrage d’Éguzon Éguzon-Chantôme a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Vallée de la Creuse