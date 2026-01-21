Conférence La construction du barrage d’Éguzon Éguzon-Chantôme
Conférence La construction du barrage d’Éguzon Éguzon-Chantôme vendredi 24 avril 2026.
Conférence La construction du barrage d’Éguzon
4 Ter Rue Camille Toussaints Éguzon-Chantôme Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-24 18:30:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
À l’occasion du centenaire du barrage d’Éguzon, Jean-Paul Thibaudeau donnera une conférence sur sa construction, suivie de la sortie de son ouvrage et d’une séance de dédicaces.
.
4 Ter Rue Camille Toussaints Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire aspharesd@free.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Aspharesd invites you to a conference on the theme
The revolt of the women of Anguignier.
L’événement Conférence La construction du barrage d’Éguzon Éguzon-Chantôme a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Vallée de la Creuse