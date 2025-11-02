Cinémobile à Eguzon Éguzon-Chantôme

Cinémobile à Eguzon Éguzon-Chantôme dimanche 2 novembre 2025.

Cinémobile à Eguzon

Éguzon-Chantôme Indre

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-02 17:00:00

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-11-02 2025-11-03

Le cinémobile propose chaque mois une programmation diversifiée pour tous publics

Le Cinémobile propose chaque mois une programmation diversifiée pour tous publics pour que cinéma rime avec culture, loisirs et convivialité ! Il sera présent à Eguzon, avec au programme 3 séances. 7 .

Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 2 47 56 08 08

English :

From January 2024 onwards, the Cinémobile will be present on Sundays and Mondays!

German :

Ab Januar 2024 wird das Kinomobil auch sonntags und montags anwesend sein!

Italiano :

Da gennaio 2024, il Cinémobile sarà presente la domenica e il lunedì!

Espanol :

A partir de enero de 2024, el Cinémobile estará presente los domingos y los lunes

L’événement Cinémobile à Eguzon Éguzon-Chantôme a été mis à jour le 2025-10-01 par OT Vallée de la Creuse