Cinémobile à Eguzon Éguzon-Chantôme
Éguzon-Chantôme Indre
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-11-02 17:00:00
fin : 2025-11-02
2025-11-02 2025-11-03
Le Cinémobile propose chaque mois une programmation diversifiée pour tous publics pour que cinéma rime avec culture, loisirs et convivialité ! Il sera présent à Eguzon, avec au programme 3 séances. 7 .
Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 2 47 56 08 08
English :
From January 2024 onwards, the Cinémobile will be present on Sundays and Mondays!
German :
Ab Januar 2024 wird das Kinomobil auch sonntags und montags anwesend sein!
Italiano :
Da gennaio 2024, il Cinémobile sarà presente la domenica e il lunedì!
Espanol :
A partir de enero de 2024, el Cinémobile estará presente los domingos y los lunes
