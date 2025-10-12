Conférence Synthèse de l’étude du Parler marchois et de l’histoire du peuplement du Croissant linguistique – Éguzon-Chantôme
Conférence Synthèse de l’étude du Parler marchois et de l’histoire du peuplement du Croissant linguistique – Éguzon-Chantôme samedi 30 mai 2026.
Conférence de Jean-Pierre Delage
Route de Messant Éguzon-Chantôme Indre
Début : Samedi 2026-05-30 15:00:00
Conférence Synthèse de l’étude du Parler marchois et de l’histoire du peuplement du Croissant linguistique par Jean-Pierre Delage, Président de l’Association Les Fruits du Terroir.
Route de Messant Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 44 15 savoirsauterroir@gmail.com
English :
Conference Synthesis of the study of the Marchois language and the history of the settlement of the
Croissant linguistique by Jean-Pierre DELAGE, President of the Association Les Fruits du Terroir.
