Concert Valentin Vander Éguzon-Chantôme

Concert Valentin Vander

3 bis rue Camille Toussaint Éguzon-Chantôme Indre

Début : Vendredi 2026-02-28 20:30:00

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Concert par Valentin Vander, spectacle proposé par Les Vieux Chaudrons.

Un artiste hors-temps, qui se joue des codes de la chanson française traditionnelle en l’habillant de mille tissus pop et d’ornements électroniques. Après plus de 6 millions de vues pour sa Symphonie Confinée et 12 ans de tournée avec ses camarades des Goguettes en trio mais à quatre, Valentin Vander revient en solo avec La Consolante, un troisième album aux teintes folk. .

3 bis rue Camille Toussaint Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 6 73 66 00 94 lesvieuxchaudrons36270@gmail.com

