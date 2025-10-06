Colloque Le Big Bang, la science et Dieu… Où en sommes nous ? Éguzon-Chantôme
Colloque Le Big Bang, la science et Dieu… Où en sommes nous ? Éguzon-Chantôme samedi 2 mai 2026.
Colloque Le Big Bang, la science et Dieu… Où en sommes nous ?
4 bis rue Camille Toussaints Éguzon-Chantôme Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 09:00:00
fin : 2026-05-03 17:00:00
Date(s) :
2026-05-02 2026-05-03
Colloque Le Big Bang, la science et Dieu… Où en sommes-nous ?
Colloque Le Big Bang, la science et Dieu… Où en sommes-nous ? .
4 bis rue Camille Toussaints Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 44 15 savoirsauterroir@gmail.com
English :
Colloquium The Big Bang, science and God? Where do we stand?
L’événement Colloque Le Big Bang, la science et Dieu… Où en sommes nous ? Éguzon-Chantôme a été mis à jour le 2025-12-12 par OT Vallée de la Creuse