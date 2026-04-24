Festival de rue d’Eguzon Éguzon-Chantôme
Festival de rue d’Eguzon Éguzon-Chantôme dimanche 26 juillet 2026.
Éguzon-Chantôme
Festival de rue d’Eguzon
2 rue de la Gare Éguzon-Chantôme Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-26 10:00:00
fin : 2026-07-26 19:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Festival de rue dans un parc à Eguzon avec des spectacles en tous genres marionnettes, théâtre, cirque, musique, atelier clown en famille, foodtruck, buvette
La Compagnie des Enfants du Tonnerre et les artistes vous accueillent dans le Parc de la mairie pour vous proposer des spectacles tout public incroyables ! Programme à venir. .
2 rue de la Gare Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 6 98 31 73 79 lesenfantsdutonnerre@hotmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The first street festival in Eguzon, with shows of all kinds: clowning, magic, theater, music, acrobatics…
L’événement Festival de rue d’Eguzon Éguzon-Chantôme a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Vallée de la Creuse
À voir aussi à Éguzon-Chantôme (Indre)
- Conférence La construction du barrage d’Éguzon Éguzon-Chantôme 24 avril 2026
- Itinéraire 4 En vallée des peintres de la Creuse à moto Éguzon-Chantôme Indre 1 mai 2026
- Colloque Le Big Bang, la science et Dieu… Où en sommes nous ? Éguzon-Chantôme 2 mai 2026
- Brocante Éguzon-Chantôme 10 mai 2026
- Concert Valentin Vander Éguzon-Chantôme 16 mai 2026