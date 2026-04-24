Éguzon-Chantôme

Festival de rue d’Eguzon

2 rue de la Gare Éguzon-Chantôme Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-26 10:00:00

fin : 2026-07-26 19:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Festival de rue dans un parc à Eguzon avec des spectacles en tous genres marionnettes, théâtre, cirque, musique, atelier clown en famille, foodtruck, buvette

La Compagnie des Enfants du Tonnerre et les artistes vous accueillent dans le Parc de la mairie pour vous proposer des spectacles tout public incroyables ! Programme à venir. .

2 rue de la Gare Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 6 98 31 73 79 lesenfantsdutonnerre@hotmail.com

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English :

The first street festival in Eguzon, with shows of all kinds: clowning, magic, theater, music, acrobatics…

L’événement Festival de rue d’Eguzon Éguzon-Chantôme a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Vallée de la Creuse