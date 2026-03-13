Exposition Impressions par Didier Alonzo Éguzon-Chantôme
Exposition Impressions par Didier Alonzo Éguzon-Chantôme samedi 1 août 2026.
Éguzon-Chantôme
Exposition Impressions par Didier Alonzo
3 Rue George Sand Éguzon-Chantôme Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-01 09:30:00
fin : 2026-08-30 12:30:00
Date(s) :
2026-08-01
Exposition par Didier Alonzo Impressions peintures à l’huile, à découvrir au bureau de tourisme d’Éguzon.
En s’inspirant des effets de lumière sur les éléments naturels, Didier Alonzo cherche à rendre sa peinture vivante pour une invitation à une promenade immersive et méditative… .
3 Rue George Sand Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 43 69
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English :
Exhibition by Didier Alonzo Impressions oil paintings, at the Éguzon tourist office.
L’événement Exposition Impressions par Didier Alonzo Éguzon-Chantôme a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Vallée de la Creuse
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