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Exposition Impressions par Didier Alonzo Éguzon-Chantôme

Exposition Impressions par Didier Alonzo Éguzon-Chantôme

Exposition Impressions par Didier Alonzo Éguzon-Chantôme samedi 1 août 2026.

Adresse : 3 Rue George Sand

Ville : 36270 Éguzon-Chantôme

Département : Indre

Début : samedi 1 août 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : Gratuit

Éguzon-Chantôme

Exposition Impressions par Didier Alonzo

3 Rue George Sand Éguzon-Chantôme Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-01 09:30:00
fin : 2026-08-30 12:30:00

Date(s) :
2026-08-01

Exposition par Didier Alonzo Impressions peintures à l’huile, à découvrir au bureau de tourisme d’Éguzon.
En s’inspirant des effets de lumière sur les éléments naturels, Didier Alonzo cherche à rendre sa peinture vivante pour une invitation à une promenade immersive et méditative…   .

3 Rue George Sand Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 43 69 

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English :

Exhibition by Didier Alonzo Impressions oil paintings, at the Éguzon tourist office.

L’événement Exposition Impressions par Didier Alonzo Éguzon-Chantôme a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Vallée de la Creuse

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