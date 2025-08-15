Randonnée des Barrages

Éguzon-Chantôme Indre

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 09:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-14

La Rando des Barrages se prépare à Eguzon, au cœur de la magnifique Vallée de la Creuse.

Au programme

– Randonnée à travers notre belle vallée, à la découverte de chemins inédits.

– Haltes conviviales avec casse-croutes.

– Soirée dansante et des surprises. .. .

Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 6 98 57 46 79 lescavaliersdes3barrages@gmail.com

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English :

The Rando des Barrages is being prepared in Eguzon, in the heart of the magnificent Creuse Valley.

L’événement Randonnée des Barrages Éguzon-Chantôme a été mis à jour le 2026-01-09 par OT Vallée de la Creuse