Randonnée des Barrages Éguzon-Chantôme
Randonnée des Barrages Éguzon-Chantôme vendredi 14 août 2026.
Randonnée des Barrages
Éguzon-Chantôme Indre
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 09:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-14
La Rando des Barrages se prépare à Eguzon, au cœur de la magnifique Vallée de la Creuse.
Au programme
– Randonnée à travers notre belle vallée, à la découverte de chemins inédits.
– Haltes conviviales avec casse-croutes.
– Soirée dansante et des surprises. .. .
Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 6 98 57 46 79 lescavaliersdes3barrages@gmail.com
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English :
The Rando des Barrages is being prepared in Eguzon, in the heart of the magnificent Creuse Valley.
L’événement Randonnée des Barrages Éguzon-Chantôme a été mis à jour le 2026-01-09 par OT Vallée de la Creuse
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