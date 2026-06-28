Éguzon-Chantôme

Visite à la ferme d’Agnès

La Barricole Éguzon-Chantôme Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-09 10:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Les animations de l’été Visite à la Ferme d’Agnès à Eguzon.

Bienvenue à la ferme d’Agnès qui vous fera découvrir son élevage biologique: les cochons élevés en plein air. Vous saurez tout de son métier et pourrez déguster ses délicieux produits. .

La Barricole Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 43 69 tourisme@lavalleedelacreuse.fr

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English :

Summer Activities: A Visit to Agnès’ Farm in Eguzon.

L’événement Visite à la ferme d’Agnès Éguzon-Chantôme a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Vallée de la Creuse