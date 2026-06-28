Visite à la ferme d’Agnès Éguzon-Chantôme
Visite à la ferme d’Agnès Éguzon-Chantôme jeudi 9 juillet 2026.
Éguzon-Chantôme
Visite à la ferme d’Agnès
La Barricole Éguzon-Chantôme Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Les animations de l’été Visite à la Ferme d’Agnès à Eguzon.
Bienvenue à la ferme d’Agnès qui vous fera découvrir son élevage biologique: les cochons élevés en plein air. Vous saurez tout de son métier et pourrez déguster ses délicieux produits. .
La Barricole Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 43 69 tourisme@lavalleedelacreuse.fr
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English :
Summer Activities: A Visit to Agnès’ Farm in Eguzon.
L’événement Visite à la ferme d’Agnès Éguzon-Chantôme a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Vallée de la Creuse
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