Visite commentée de l’exposition « Le barrage d’Eguzon : une aventure humaine », Musée de la Vallée de la Creuse, Éguzon-Chantôme

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Visite commentée de l’exposition « Le barrage d’Eguzon : une aventure humaine » Dimanche 20 septembre, 14h30 Musée de la Vallée de la Creuse Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Une visite commentée de l’exposition anniversaire de l’exposition « Le barrage d’Eguzon : une aventure humaine ». Avec des archives et des photos d’époque, retracez son histoire du début du projet en 1901 à son inauguration en 1926, en passant par le chantier de construction lui-même.

Musée de la Vallée de la Creuse 2 rue de la gare, 36270 Éguzon-Chantôme Éguzon-Chantôme 36270 Éguzon Indre Centre-Val de Loire 02 54 47 47 75 https://www.musee-vallee-de-la-creuse.fr/fr/ Le Musée de la Vallée de la Creuse est un musée d’arts et traditions populaires, situé dans les anciennes écuries du château d’Éguzon. Le musée propose de découvrir ce que fut le quotidien des habitants du Sud-Berry (de Badecon à Crozant) de la fin du XVIIIᵉ siècle jusqu’au milieu du XXᵉ siècle.

Une visite commentée de l’exposition anniversaire de l’exposition « Le barrage d’Eguzon : une aventure humaine ».

© Musée de la Vallée de la Creuse