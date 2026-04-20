Bressuire

45 ème Salon de la peinture

Château Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 14:30:00

fin : 2026-05-10 18:30:00

Date(s) :

2026-05-01 2026-05-08 2026-05-14 2026-05-16

45 ème Salon de Peinture organisé par Le Grenier au château de Bressuire. .

Château Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 49 40

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English : 45 ème Salon de la peinture

L’événement 45 ème Salon de la peinture Bressuire a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Bocage Bressuirais