45 ème Salon de la peinture Bressuire
45 ème Salon de la peinture Bressuire vendredi 1 mai 2026.
Bressuire
45 ème Salon de la peinture
Château Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 14:30:00
fin : 2026-05-10 18:30:00
Date(s) :
2026-05-01 2026-05-08 2026-05-14 2026-05-16
45 ème Salon de Peinture organisé par Le Grenier au château de Bressuire. .
Château Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 49 40
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English : 45 ème Salon de la peinture
L’événement 45 ème Salon de la peinture Bressuire a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Bocage Bressuirais
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