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45 ème Salon de la peinture Bressuire

45 ème Salon de la peinture Bressuire

45 ème Salon de la peinture Bressuire vendredi 1 mai 2026.

Adresse : Château

Ville : 79300 Bressuire

Département : Deux-Sèvres

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : Gratuit

Bressuire

45 ème Salon de la peinture

Château Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 14:30:00
fin : 2026-05-10 18:30:00

Date(s) :
2026-05-01 2026-05-08 2026-05-14 2026-05-16

45 ème Salon de Peinture organisé par Le Grenier au château de Bressuire.   .

Château Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 49 40 

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English : 45 ème Salon de la peinture

L’événement 45 ème Salon de la peinture Bressuire a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Bocage Bressuirais

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