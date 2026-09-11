45 minutes pour tout savoir sur le CPF, MLIP, Vouillé
lundi 14 septembre 2026 · MLIP · Vouillé
Informations pratiques
45 minutes pour tout savoir sur le CPF 14 septembre – 7 décembre, les lundis MLIP Vienne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-14T12:45:00+02:00 – 2026-09-14T13:30:00+02:00
Fin : 2026-12-07T12:45:00+01:00 – 2026-12-07T13:30:00+01:00
WEBINAIRE « 45 MINUTES POUR TOUT SAVOIR SUR LE CPF »
Inscription en scannant le QR Code sur l’affiche
Sur la pause déjeuner, venez comprendre le fonctionnement du CPF, à quoi vous avez droit, ce que vous pouvez financer…
A l’issue le CPF n’aura plus aucun secret pour vous
Ouvert à tous
Plus d’infos : 06 70 34 93 23 – erip@mli-poitiers.asso.fr
MLIP 2 Basses rues, 86190 Vouillé Vouillé 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « erip@mli-poitiers.asso.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0670349323 »}] [{« link »: « mailto:erip@mli-poitiers.asso.fr »}] https://www.mli-poitiers.asso.fr/formation/tout-savoir-sur-le-cpf/
Webinaire de 45 minutes pour s’informer sur le CPF
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