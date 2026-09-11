Informations pratiques

Vouillé

Chrono Vouglaisien

Vouillé Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 14:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Le Chrono Vouglaisien est une épreuve cycliste organisée à Vouillé, avec un format accessible en solo ou en duo.

Circuit de 17,5 km, avec un premier départ prévu à 14 h.

L’épreuve est ouverte aux licenciés FFC, UFOLEP et FSGT, mais également aux non-licenciés.

Le Chrono Vouglaisien est une épreuve cycliste organisée à Vouillé, avec un format accessible en solo ou en duo.

Circuit de 17,5 km, avec un premier départ prévu à 14 h.

L’épreuve est ouverte aux licenciés FFC, UFOLEP et FSGT, mais également aux non-licenciés. .

Vouillé 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 83 20 09 contact@cyclepoitevin86.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chrono Vouglaisien

The Chrono Vouglaisien is a cycling race held in Vouillé, with a format open to both solo riders and teams of two.

The 17.5-km course is scheduled to start at 2:00 p.m.

The race is open to FFC, UFOLEP, and FSGT members, as well as non-members.

L’événement Chrono Vouglaisien Vouillé a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme du Haut-Poitou