Chrono Vouglaisien Vouillé
dimanche 13 septembre 2026 · Vouillé
Informations pratiques
Vouillé
Chrono Vouglaisien
Vouillé Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 14:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Le Chrono Vouglaisien est une épreuve cycliste organisée à Vouillé, avec un format accessible en solo ou en duo.
Circuit de 17,5 km, avec un premier départ prévu à 14 h.
L’épreuve est ouverte aux licenciés FFC, UFOLEP et FSGT, mais également aux non-licenciés.
Le Chrono Vouglaisien est une épreuve cycliste organisée à Vouillé, avec un format accessible en solo ou en duo.
Circuit de 17,5 km, avec un premier départ prévu à 14 h.
L’épreuve est ouverte aux licenciés FFC, UFOLEP et FSGT, mais également aux non-licenciés. .
Vouillé 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 83 20 09 contact@cyclepoitevin86.fr
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English : Chrono Vouglaisien
The Chrono Vouglaisien is a cycling race held in Vouillé, with a format open to both solo riders and teams of two.
The 17.5-km course is scheduled to start at 2:00 p.m.
The race is open to FFC, UFOLEP, and FSGT members, as well as non-members.
L’événement Chrono Vouglaisien Vouillé a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme du Haut-Poitou
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