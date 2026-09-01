Festival La Première SB2K à Vouillé Vouillé
vendredi 11 septembre 2026 · Vouillé
Informations pratiques
Vouillé
Festival La Première SB2K à Vouillé
Rue des Piots Vouillé Deux-Sèvres
Tarif : 8 – 8 – 130 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 14:00:00
fin : 2026-09-11 02:00:00
Date(s) :
2026-09-11 2026-09-12 2026-09-13
Le Festival des Passions Caribéennes
11, 12 & 13 septembre 2026
Latino Star Fan (LSF) est fier de vous présenter la toute première édition du festival SB2K, un week-end placé sous le signe de la danse, du partage et de la convivialité !
Au programme Des workshops pour tous les niveaux. Des shows. Des animations. Des soirées jusqu’au bout de la nuit. Une ambiance chaleureuse et familiale où chacun trouvera sa place, que vous soyez débutant, danseur confirmé ou simplement curieux de découvrir notre univers.
Cette première édition est organisée par Latino Star Fan, avec la précieuse participation de Sacala Parthenay et Poitiers Salsa, que nous remercions pour leur confiance et leur collaboration dans cette belle aventure.
Préparez-vous à vibrer au rythme de la Salsa Bachata Kizomba Konpa
Pour cette première édition, l’équipe LSF vous propose du lourd ! .
Rue des Piots Vouillé 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 05 92 48 latinostarfan@gmail.com
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English : Festival La Première SB2K à Vouillé
L’événement Festival La Première SB2K à Vouillé Vouillé a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Niort Marais Poitevin
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