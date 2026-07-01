46è Exposition Métiers d’art & Cie Cloître de Chalais Chalais
samedi 11 juillet 2026 · Cloître de Chalais · Chalais
Informations pratiques
Chalais
46è Exposition Métiers d’art & Cie
Cloître de Chalais 24 rue du château Chalais Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-08-19 19:00:00
Date(s) :
2026-07-11
2026 est la quarante-sixième édition de l’exposition Les Métiers d’Art et Cie au Cloître de Chalais qui a lieu du samedi 11 juillet au mercredi 19 août.
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Cloître de Chalais 24 rue du château Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine metiers.art.16@gmail.com
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English : 46è Exposition Métiers d’art & Cie
2026 marks the 46th edition of the exhibition “Les Métiers d’Art et Cie at the Cloître de Chalais,” which takes place from Saturday, July 11, through Wednesday, August 19.
L’événement 46è Exposition Métiers d’art & Cie Chalais a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme du Sud Charente
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