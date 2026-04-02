48° Salon des Métiers d’Art Rue des Ecoles Publiques Sarras

Sarras

48° Salon des Métiers d’Art

Rue des Ecoles Publiques Complexe sportif Sarras Ardèche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-10-30

Venus de différents départements, une quarantaine d’artisans d’art professionnels proposent un large éventail de l’artisanat d’art cuir, bijoux, poterie, bois, verre, vêtements, soie, luminaires, sculptures, laine, peintures, chapeaux, miroirs etc.

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Rue des Ecoles Publiques Complexe sportif Sarras 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 42 69 sarras-alc@wanadoo.fr

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English :

Some forty professional craftsmen and women from various departments will be on hand to offer a wide range of arts and crafts: leather, jewelry, pottery, wood, glass, clothing, silk, lighting, sculptures, wool, paintings, hats, mirrors and more.

L’événement 48° Salon des Métiers d’Art Sarras a été mis à jour le 2026-02-07 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche