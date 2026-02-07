Marché aux Puces Rue des Ecoles Publiques Sarras
Marché aux Puces Rue des Ecoles Publiques Sarras dimanche 25 octobre 2026.
Sarras
Marché aux Puces
Rue des Ecoles Publiques Aux abords du Complexe Sportif et de la Rivière d’Ay Sarras Ardèche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 05:30:00
fin : 2026-10-25 18:00:00
Date(s) :
2026-10-25
Venez dénicher l’objet rare que vous cherchez parmi les nombreux exposants ! Le marché sera en extérieur. Buffet, buvette sur place.
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Rue des Ecoles Publiques Aux abords du Complexe Sportif et de la Rivière d’Ay Sarras 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 42 69 sarras-alc@wanadoo.fr
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English :
Come and find the rare object you’re looking for among the many exhibitors! The market will be outdoors. Buffet and refreshments on site.
L’événement Marché aux Puces Sarras a été mis à jour le 2026-02-07 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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