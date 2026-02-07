Marché aux Puces Rue des Ecoles Publiques Sarras

Sarras

Marché aux Puces

Rue des Ecoles Publiques Aux abords du Complexe Sportif et de la Rivière d’Ay Sarras Ardèche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 05:30:00

fin : 2026-10-25 18:00:00

Date(s) :

2026-10-25

Venez dénicher l’objet rare que vous cherchez parmi les nombreux exposants ! Le marché sera en extérieur. Buffet, buvette sur place.

.

Rue des Ecoles Publiques Aux abords du Complexe Sportif et de la Rivière d’Ay Sarras 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 42 69 sarras-alc@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and find the rare object you’re looking for among the many exhibitors! The market will be outdoors. Buffet and refreshments on site.

L’événement Marché aux Puces Sarras a été mis à jour le 2026-02-07 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche