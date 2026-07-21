Concert repas Salle des fêtes de Sarras Sarras
samedi 12 septembre 2026 · Salle des fêtes de Sarras · Sarras
Informations pratiques
Sarras
Concert repas
Salle des fêtes de Sarras 2 Place Bochirol Sarras Ardèche
Tarif : 15 – 15 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 19:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Venez partager un moment convivial proposée par l’association des commerçants et entrepreneurs de Sarras avec un concert avec Emilien Buffa & Vince Terranova du groupe Les Ardéchois et un repas.
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Salle des fêtes de Sarras 2 Place Bochirol Sarras 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes associationsarrasco@gmail.com
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English :
Come join us for a fun event organized by the Sarras Merchants and Entrepreneurs Association, featuring a concert by Emilien Buffa & Vince Terranova of the band “Les Ardéchois” and a meal.
L’événement Concert repas Sarras a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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