Concert repas Salle des fêtes de Sarras Sarras

Informations pratiques

Sarras

Concert repas

Salle des fêtes de Sarras 2 Place Bochirol Sarras Ardèche

Tarif : 15 – 15 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 19:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Venez partager un moment convivial proposée par l’association des commerçants et entrepreneurs de Sarras avec un concert avec Emilien Buffa & Vince Terranova du groupe Les Ardéchois et un repas.

.

Salle des fêtes de Sarras 2 Place Bochirol Sarras 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes associationsarrasco@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come join us for a fun event organized by the Sarras Merchants and Entrepreneurs Association, featuring a concert by Emilien Buffa & Vince Terranova of the band “Les Ardéchois” and a meal.

L’événement Concert repas Sarras a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche