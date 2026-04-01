Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

48E RONDE DE L’ISARD Sorèze

48E RONDE DE L’ISARD Sorèze mercredi 22 avril 2026.

Ville : 81540 Sorèze

Département : Tarn

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Heure de début : 11:30:00

Tarif :

Sorèze

48E RONDE DE L’ISARD

Sorèze Tarn

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 11:30:00
fin : 2026-04-22 12:00:00

Date(s) :
2026-04-22

Assistez au départ de la course de l’UCI (Union cycliste internationale) réservée aux coureurs de moins de 23 ans !
La 48e Ronde de l’Isard, course cycliste internationale des espoirs de moins de 23 ans, relie le Lot à l’Ariège en cinq jours. Lors de la troisième étape (Sorèze/Col de Pailhères), elle partira du village de Sorèze à 11h40 et passera notamment par Revel.
Cette course, de la voiture ouvreuse à la voiture balai, est à usage exclusif temporaire de la chaussée.   .

Sorèze 81540 Tarn Occitanie   contact@ronde-isard.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Watch the start of the UCI (International Cycling Union) race reserved for riders under 23!

L’événement 48E RONDE DE L’ISARD Sorèze a été mis à jour le 2026-04-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

À voir aussi à Sorèze (Tarn)