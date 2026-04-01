Sorèze

48E RONDE DE L’ISARD

Sorèze Tarn

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 11:30:00

fin : 2026-04-22 12:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Assistez au départ de la course de l’UCI (Union cycliste internationale) réservée aux coureurs de moins de 23 ans !

La 48e Ronde de l’Isard, course cycliste internationale des espoirs de moins de 23 ans, relie le Lot à l’Ariège en cinq jours. Lors de la troisième étape (Sorèze/Col de Pailhères), elle partira du village de Sorèze à 11h40 et passera notamment par Revel.

Cette course, de la voiture ouvreuse à la voiture balai, est à usage exclusif temporaire de la chaussée. .

Sorèze 81540 Tarn Occitanie contact@ronde-isard.fr

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English :

Watch the start of the UCI (International Cycling Union) race reserved for riders under 23!

L’événement 48E RONDE DE L’ISARD Sorèze a été mis à jour le 2026-04-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE