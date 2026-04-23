ATELIER CREATIF BRODERIE Sorèze
ATELIER CREATIF BRODERIE Sorèze samedi 16 mai 2026.
Sorèze
ATELIER CREATIF BRODERIE
11 Rue Saint-Martin Sorèze Tarn
Tarif : 35 – 35 – EUR
35
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 15:00:00
fin : 2026-05-16 17:30:00
Date(s) :
2026-05-16
Apprenez la broderie avec l’Atelier Arteli
Broderie décorative peindre et broder un tableau floral 35 .
11 Rue Saint-Martin Sorèze 81540 Tarn Occitanie atelier.arteli@gmail.com
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English :
Learn embroidery with Atelier Arteli
L’événement ATELIER CREATIF BRODERIE Sorèze a été mis à jour le 2026-04-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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