Sorèze

ATELIER CREATIF BRODERIE

11 Rue Saint-Martin Sorèze Tarn

Tarif : 35 – 35 – EUR

35

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 15:00:00

fin : 2026-05-16 17:30:00

Date(s) :

2026-05-16

Apprenez la broderie avec l’Atelier Arteli

Broderie décorative peindre et broder un tableau floral 35 .

11 Rue Saint-Martin Sorèze 81540 Tarn Occitanie atelier.arteli@gmail.com

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English :

Learn embroidery with Atelier Arteli

L’événement ATELIER CREATIF BRODERIE Sorèze a été mis à jour le 2026-04-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE