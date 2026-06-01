ATELIER DES AIDANTS FAMILIAUX Revel
ATELIER DES AIDANTS FAMILIAUX Revel lundi 22 juin 2026.
Revel
ATELIER DES AIDANTS FAMILIAUX
Revel Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22 14:00:00
fin : 2026-06-22 16:30:00
Date(s) :
2026-06-22
Une réunion d’information pour les proches aidants
Le Pôle Action Sociale du CCAS de Revel et le Conseil départemental de la Haute-Garonne vous proposent un atelier au CCAS lundi 22 juin 2026 de 14h à 16h30.
Vous aidez un proche dépendant, et vous vous posez des questions ?
Le Pôle Action Sociale du CCAS de Revel et le Conseil départemental de la Haute-Garonne vous proposent un atelier au CCAS lundi 22 juin 2026 de 14h à 16h30.
Objectif vous informer sur les dispositifs existants et les prises en charge possibles dans le cadre du maintien à domicile, d’un accueil temporaire, d’une entrée en établissement.
Inscription auprès de l’accueil du Pôle Action Sociale du CCAS par mail (accueil@ccas-revel.fr) ou par téléphone (05 62 71 32 71). .
Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie accueil@ccas-revel.fr
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English :
An information meeting for caregivers
L’événement ATELIER DES AIDANTS FAMILIAUX Revel a été mis à jour le 2026-06-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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