Revel

ATELIER DES AIDANTS FAMILIAUX

Revel Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22 14:00:00

fin : 2026-06-22 16:30:00

Date(s) :

2026-06-22

Une réunion d’information pour les proches aidants

Le Pôle Action Sociale du CCAS de Revel et le Conseil départemental de la Haute-Garonne vous proposent un atelier au CCAS lundi 22 juin 2026 de 14h à 16h30.

Vous aidez un proche dépendant, et vous vous posez des questions ?

Le Pôle Action Sociale du CCAS de Revel et le Conseil départemental de la Haute-Garonne vous proposent un atelier au CCAS lundi 22 juin 2026 de 14h à 16h30.

Objectif vous informer sur les dispositifs existants et les prises en charge possibles dans le cadre du maintien à domicile, d’un accueil temporaire, d’une entrée en établissement.

Inscription auprès de l’accueil du Pôle Action Sociale du CCAS par mail (accueil@ccas-revel.fr) ou par téléphone (05 62 71 32 71). .

Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie accueil@ccas-revel.fr

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English :

An information meeting for caregivers

L’événement ATELIER DES AIDANTS FAMILIAUX Revel a été mis à jour le 2026-06-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE