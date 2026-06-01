MARCHE DE PRODUCTEURS ET ARTISANS LOCAUX LA TEOULE Revel

Revel

MARCHE DE PRODUCTEURS ET ARTISANS LOCAUX

LA TEOULE 1200 Rue de Vaure Revel Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 17:00:00

fin : 2026-06-12 23:30:00

Date(s) :

2026-06-12

Marché et concert dans un lieu alternatif

Marché de la Téoule en partenariat avec Biocoop Le Diapason, le vendredi 12 juin de 17h à 22h

Au programme

-De 17h à 22h marché

Venez découvrir le savoir-faire local au coeur d’un marché mêlant producteurs, artisans et créateurs passionnés.

Produits du terroir, créations originales et bonne humeur vous attendent !

– A 20h: Le Barda en concert

Un homme, une guitare posée à plat, des harmonicas, un tambourin au pied, un kick au poing… et une énergie folle !

Depuis plus de 10 ans, Le Barda développe un one-man-band inventif et puissant, né dans la rue en Australie. Entre folk lumineuse et country-blues rugueux, il mêle compositions personnelles et reprises revisitées, avant de lâcher les chevaux avec son Western Badass

– De 17h à 22h Buvette et restauration

Venez profiter d’une buvette abreuvée en bières artisanales et locales et de boissons fraîches à déguster dans le parc arboré.

Côté restauration, food truck gourmand et exposants vous proposent des plats préparés à partir de produits frais.

A savourer autour de grandes tablées conviviales ! .

LA TEOULE 1200 Rue de Vaure Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie contact@lateoule.coop

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English :

Market and concert in an alternative venue

L’événement MARCHE DE PRODUCTEURS ET ARTISANS LOCAUX Revel a été mis à jour le 2026-06-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE