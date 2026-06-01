MARCHE DE PRODUCTEURS ET ARTISANS LOCAUX LA TEOULE Revel
MARCHE DE PRODUCTEURS ET ARTISANS LOCAUX LA TEOULE Revel vendredi 12 juin 2026.
Revel
MARCHE DE PRODUCTEURS ET ARTISANS LOCAUX
LA TEOULE 1200 Rue de Vaure Revel Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 17:00:00
fin : 2026-06-12 23:30:00
Date(s) :
2026-06-12
Marché et concert dans un lieu alternatif
Marché de la Téoule en partenariat avec Biocoop Le Diapason, le vendredi 12 juin de 17h à 22h
Au programme
-De 17h à 22h marché
Venez découvrir le savoir-faire local au coeur d’un marché mêlant producteurs, artisans et créateurs passionnés.
Produits du terroir, créations originales et bonne humeur vous attendent !
– A 20h: Le Barda en concert
Un homme, une guitare posée à plat, des harmonicas, un tambourin au pied, un kick au poing… et une énergie folle !
Depuis plus de 10 ans, Le Barda développe un one-man-band inventif et puissant, né dans la rue en Australie. Entre folk lumineuse et country-blues rugueux, il mêle compositions personnelles et reprises revisitées, avant de lâcher les chevaux avec son Western Badass
– De 17h à 22h Buvette et restauration
Venez profiter d’une buvette abreuvée en bières artisanales et locales et de boissons fraîches à déguster dans le parc arboré.
Côté restauration, food truck gourmand et exposants vous proposent des plats préparés à partir de produits frais.
A savourer autour de grandes tablées conviviales ! .
LA TEOULE 1200 Rue de Vaure Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie contact@lateoule.coop
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English :
Market and concert in an alternative venue
L’événement MARCHE DE PRODUCTEURS ET ARTISANS LOCAUX Revel a été mis à jour le 2026-06-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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