Hauteville-sur-Mer

48H d’Hauteville apéro-concert Miss Drey + feu d’artifice

Place de Normandie Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Les 48H d’Hauteville c’est

Samedi 1er août un apéro concert avec le groupe Miss Drey (pop/rock) et feu d’artifice, lancé depuis le stade de football à 23h.

Dimanche 2 août vide-greniers, 3€/m, 06 33 58 77 11.

Dénichez des pépites sur un site agréable situé en bordure de route ombragée avec parking.

Restauration et buvette sur place les 2 jours. .

Place de Normandie Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie

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English : 48H d’Hauteville apéro-concert Miss Drey + feu d’artifice

L’événement 48H d’Hauteville apéro-concert Miss Drey + feu d’artifice Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-22 par Coutances Tourisme