48H d’Hauteville apéro-concert Miss Drey + feu d’artifice Hauteville-sur-Mer
48H d’Hauteville apéro-concert Miss Drey + feu d’artifice Hauteville-sur-Mer samedi 1 août 2026.
Hauteville-sur-Mer
48H d’Hauteville apéro-concert Miss Drey + feu d’artifice
Place de Normandie Hauteville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Les 48H d’Hauteville c’est
Samedi 1er août un apéro concert avec le groupe Miss Drey (pop/rock) et feu d’artifice, lancé depuis le stade de football à 23h.
Dimanche 2 août vide-greniers, 3€/m, 06 33 58 77 11.
Dénichez des pépites sur un site agréable situé en bordure de route ombragée avec parking.
Restauration et buvette sur place les 2 jours. .
Place de Normandie Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie
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English : 48H d’Hauteville apéro-concert Miss Drey + feu d’artifice
L’événement 48H d’Hauteville apéro-concert Miss Drey + feu d’artifice Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-22 par Coutances Tourisme
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