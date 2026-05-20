Crèvecœur-le-Grand

4e Festival Barb’N’Rock

Crèvecœur-le-Grand Oise

Tarif : 5 – 5 – 42 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-26

Festival devenu maintenant emblématique de la ville de Crèvecœur-le-Grand, Barb’N’Rock reviens les 26, 27 et 28 juin pour encore plus de rock ! En plus de la programmation musicale, retrouvez le village des barbus, des animations pour les enfants, des boissons et de la restauration sur place.

Festival devenu maintenant emblématique de la ville de Crèvecœur-le-Grand, Barb’N’Rock reviens les 26, 27 et 28 juin pour encore plus de rock ! En plus de la programmation musicale, retrouvez le village des barbus, des animations pour les enfants, des boissons et de la restauration sur place. .

Crèvecœur-le-Grand 60360 Oise Hauts-de-France

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English :

Barb?N?Rock has become an emblematic festival for the town of Crèvec?ur-le-Grand, and returns on June 26, 27 and 28 for even more rock! In addition to the musical program, you’ll find the Barb?N?Rock village, children’s entertainment, drinks and food on site.

L’événement 4e Festival Barb’N’Rock Crèvecœur-le-Grand a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis