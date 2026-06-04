Le Roman Inattendu Crèvecœur-le-Grand
Le Roman Inattendu Crèvecœur-le-Grand samedi 26 septembre 2026.
Crèvecœur-le-Grand
Le Roman Inattendu
Avenue du Château Crèvecœur-le-Grand Oise
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:00:00
fin : 2026-10-09 23:30:00
Date(s) :
2026-09-26 2026-09-27 2026-10-03 2026-10-04 2026-10-09 2026-10-10
Entre histoire et humour, ce spectacle vous plonge au XVIᵉ siècle après la défaite de François Ier à la bataille de Pavie. De retour de captivité, le roi cherche à prendre sa revanche sur Charles Quint en nouant une alliance aussi surprenante qu’audacieuse. Imaginée par Dominique Martens et mise en scène par Loïse Martens, cette promenade théâtrale décalée revisite un épisode marquant de l’Histoire avec légèreté et fantaisie.
Entre histoire et humour, ce spectacle vous plonge au XVIᵉ siècle après la défaite de François Ier à la bataille de Pavie. De retour de captivité, le roi cherche à prendre sa revanche sur Charles Quint en nouant une alliance aussi surprenante qu’audacieuse. Imaginée par Dominique Martens et mise en scène par Loïse Martens, cette promenade théâtrale décalée revisite un épisode marquant de l’Histoire avec légèreté et fantaisie. .
Avenue du Château Crèvecœur-le-Grand 60360 Oise Hauts-de-France +33 7 81 78 17 53 contact@salamandre-crevecoeur.com
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English :
A blend of history and humor, this show plunges you back into the 16th century after Francis I’s defeat at the Battle of Pavia. Back from captivity, the king seeks revenge on Charles V by forging an alliance as surprising as it is daring. Imagined by Dominique Martens and directed by Loïse Martens, this offbeat theatrical stroll revisits a key historical episode with lightness and fantasy.
L’événement Le Roman Inattendu Crèvecœur-le-Grand a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis
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