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Bourse Puériculture & Marché Artisanal Crèvecœur-le-Grand

Bourse Puériculture & Marché Artisanal Crèvecœur-le-Grand dimanche 13 septembre 2026.

Adresse
38 Rue du Presbytère
Ville
60360 Crèvecœur-le-Grand
Département
Oise
Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Tarif
0 0 0 Gratuit

Crèvecœur-le-Grand

Bourse Puériculture & Marché Artisanal

38 Rue du Presbytère Crèvecœur-le-Grand Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :
2026-09-13

L’Amicale des Petits Bourgeons organise sa Bourse Puériculture & Marché Artisanal le dimanche 13 septembre 2026 à l’école maternelle.

Vous souhaitez exposer ?
– Particuliers 2,50 € le mètre
– Professionnels 5 € le mètre

Renseignements et inscriptions
07 81 27 28 15
amicaledespetitbourgeons60360@gmail.com

Ouvert aux visiteurs de 9h à 17h
L’Amicale des Petits Bourgeons organise sa Bourse Puériculture & Marché Artisanal le dimanche 13 septembre 2026 à l’école maternelle.

Vous souhaitez exposer ?
– Particuliers 2,50 € le mètre
– Professionnels 5 € le mètre

Renseignements et inscriptions
07 81 27 28 15
amicaledespetitbourgeons60360@gmail.com

Ouvert aux visiteurs de 9h à 17h   .

38 Rue du Presbytère Crèvecœur-le-Grand 60360 Oise Hauts-de-France +33 7 81 27 28 15  amicaledespetitbourgeons60360@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Amicale des Petits Bourgeons is organizing its Baby Products & Handicrafts Fair on Sunday, September 13, 2026, at the preschool.

Would you like to set up a booth?
– Individuals: 2.50 per meter
– Businesses: 5 per meter

For more information and to register:
07 81 27 28 15
amicaledespetitbourgeons60360@gmail.com

Open to visitors from 9 a.m. to 5 p.m.

L’événement Bourse Puériculture & Marché Artisanal Crèvecœur-le-Grand a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis

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