Crèvecœur-le-Grand

Bourse Puériculture & Marché Artisanal

38 Rue du Presbytère Crèvecœur-le-Grand Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 09:00:00

fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :

2026-09-13

L’Amicale des Petits Bourgeons organise sa Bourse Puériculture & Marché Artisanal le dimanche 13 septembre 2026 à l’école maternelle.

Vous souhaitez exposer ?

– Particuliers 2,50 € le mètre

– Professionnels 5 € le mètre

Renseignements et inscriptions

07 81 27 28 15

amicaledespetitbourgeons60360@gmail.com

Ouvert aux visiteurs de 9h à 17h

L’Amicale des Petits Bourgeons organise sa Bourse Puériculture & Marché Artisanal le dimanche 13 septembre 2026 à l’école maternelle.

Vous souhaitez exposer ?

– Particuliers 2,50 € le mètre

– Professionnels 5 € le mètre

Renseignements et inscriptions

07 81 27 28 15

amicaledespetitbourgeons60360@gmail.com

Ouvert aux visiteurs de 9h à 17h .

38 Rue du Presbytère Crèvecœur-le-Grand 60360 Oise Hauts-de-France +33 7 81 27 28 15 amicaledespetitbourgeons60360@gmail.com

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English :

The Amicale des Petits Bourgeons is organizing its Baby Products & Handicrafts Fair on Sunday, September 13, 2026, at the preschool.

Would you like to set up a booth?

– Individuals: 2.50 per meter

– Businesses: 5 per meter

For more information and to register:

07 81 27 28 15

amicaledespetitbourgeons60360@gmail.com

Open to visitors from 9 a.m. to 5 p.m.

L’événement Bourse Puériculture & Marché Artisanal Crèvecœur-le-Grand a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis