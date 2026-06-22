Bourse Puériculture & Marché Artisanal Crèvecœur-le-Grand
Bourse Puériculture & Marché Artisanal Crèvecœur-le-Grand dimanche 13 septembre 2026.
Crèvecœur-le-Grand
Bourse Puériculture & Marché Artisanal
38 Rue du Presbytère Crèvecœur-le-Grand Oise
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13 17:00:00
Date(s) :
2026-09-13
L’Amicale des Petits Bourgeons organise sa Bourse Puériculture & Marché Artisanal le dimanche 13 septembre 2026 à l’école maternelle.
Vous souhaitez exposer ?
– Particuliers 2,50 € le mètre
– Professionnels 5 € le mètre
Renseignements et inscriptions
07 81 27 28 15
amicaledespetitbourgeons60360@gmail.com
Ouvert aux visiteurs de 9h à 17h
L’Amicale des Petits Bourgeons organise sa Bourse Puériculture & Marché Artisanal le dimanche 13 septembre 2026 à l’école maternelle.
Vous souhaitez exposer ?
– Particuliers 2,50 € le mètre
– Professionnels 5 € le mètre
Renseignements et inscriptions
07 81 27 28 15
amicaledespetitbourgeons60360@gmail.com
Ouvert aux visiteurs de 9h à 17h .
38 Rue du Presbytère Crèvecœur-le-Grand 60360 Oise Hauts-de-France +33 7 81 27 28 15 amicaledespetitbourgeons60360@gmail.com
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English :
The Amicale des Petits Bourgeons is organizing its Baby Products & Handicrafts Fair on Sunday, September 13, 2026, at the preschool.
Would you like to set up a booth?
– Individuals: 2.50 per meter
– Businesses: 5 per meter
For more information and to register:
07 81 27 28 15
amicaledespetitbourgeons60360@gmail.com
Open to visitors from 9 a.m. to 5 p.m.
L’événement Bourse Puériculture & Marché Artisanal Crèvecœur-le-Grand a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis
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