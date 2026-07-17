Ouverture spéciale : journées européennes du patrimoine, Train à vapeur du Beauvaisis, Crèvecœur-le-Grand

Informations pratiques

Ouverture spéciale : journées européennes du patrimoine 19 et 20 septembre Train à vapeur du Beauvaisis Oise

Plein tarif 7euros à partir de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir les tramways à vapeur d’antan qui sillonnaient nos campagnes. Les bénévoles de l’association MTVS vous accueilleront les premiers et troisième dimanche de chaque mois de mai à septembre en gare de Crevecoeur-le-Grand. Vous pourrez faire une balade dans un train historique à Vapeur et visiter notre site avec d’autres trains en restauration et des expositions sur les trains.

Un train classé Monument Historique circulera à 14h30 et 16h

Réservation sur notre site.

Train à vapeur du Beauvaisis 16 place de la gare 60360 Crevecoeur le grand Crèvecœur-le-Grand 60360 Oise Hauts-de-France

Venez découvrir les tramways à vapeur d’antan qui sillonnaient nos campagnes. Les bénévoles de l’association MTVS vous accueilleront les premiers et troisième dimanche de chaque mois de mai à en gare…

©MTVS