UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Crèvecœur-le-Grand

Atelier Noctatype, Centre social de Froissy-Crévecoeur, Ecole primaire Henri Villette de Crèvecoeur-le-Grand, Crèvecœur-le-Grand

mercredi 29 juillet 2026 · Centre social de Froissy-Crévecoeur, Ecole primaire Henri Villette de Crèvecoeur-le-Grand · Crèvecœur-le-Grand

Atelier Noctatype, Centre social de Froissy-Crévecoeur, Ecole primaire Henri Villette de Crèvecoeur-le-Grand, Crèvecœur-le-Grand

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Lieu
Centre social de Froissy-Crévecoeur, Ecole primaire Henri Villette de Crèvecoeur-le-Grand
Adresse
Crèvecoeur-le-Grand
Ville
60360 Crèvecœur-le-Grand
Département
Oise
Tarif
Apolline Grivelet

Atelier Noctatype Mercredi 29 juillet, 10h00 Centre social de Froissy-Crévecoeur, Ecole primaire Henri Villette de Crèvecoeur-le-Grand Oise

Apolline Grivelet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-29T10:00:00+02:00 – 2026-07-29T12:30:00+02:00
Fin : 2026-07-29T10:00:00+02:00 – 2026-07-29T12:30:00+02:00

Atelier de cyanotype sur le théme de la nuit
Avec un groupes de jeunes du centre social

Centre social de Froissy-Crévecoeur, Ecole primaire Henri Villette de Crèvecoeur-le-Grand Crèvecoeur-le-Grand Crèvecœur-le-Grand 60360 Oise Hauts-de-France
Arts plastiques

Image Apolline Grivelet

À voir aussi à Crèvecœur-le-Grand (Oise)