Atelier Noctatype, Centre social de Froissy-Crévecoeur, Ecole primaire Henri Villette de Crèvecoeur-le-Grand, Crèvecœur-le-Grand

Informations pratiques

Atelier Noctatype Mercredi 29 juillet, 10h00 Centre social de Froissy-Crévecoeur, Ecole primaire Henri Villette de Crèvecoeur-le-Grand Oise

Apolline Grivelet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-29T10:00:00+02:00 – 2026-07-29T12:30:00+02:00

Fin : 2026-07-29T10:00:00+02:00 – 2026-07-29T12:30:00+02:00

Atelier de cyanotype sur le théme de la nuit

Avec un groupes de jeunes du centre social

Centre social de Froissy-Crévecoeur, Ecole primaire Henri Villette de Crèvecoeur-le-Grand Crèvecoeur-le-Grand Crèvecœur-le-Grand 60360 Oise Hauts-de-France

Arts plastiques

Image Apolline Grivelet