Atelier Noctatype, Centre social de Froissy-Crévecoeur, Ecole primaire Henri Villette de Crèvecoeur-le-Grand, Crèvecœur-le-Grand
mercredi 29 juillet 2026 · Centre social de Froissy-Crévecoeur, Ecole primaire Henri Villette de Crèvecoeur-le-Grand · Crèvecœur-le-Grand
Informations pratiques
Atelier Noctatype Mercredi 29 juillet, 10h00 Centre social de Froissy-Crévecoeur, Ecole primaire Henri Villette de Crèvecoeur-le-Grand Oise
Apolline Grivelet
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-29T10:00:00+02:00 – 2026-07-29T12:30:00+02:00
Fin : 2026-07-29T10:00:00+02:00 – 2026-07-29T12:30:00+02:00
Atelier de cyanotype sur le théme de la nuit
Avec un groupes de jeunes du centre social
Centre social de Froissy-Crévecoeur, Ecole primaire Henri Villette de Crèvecoeur-le-Grand Crèvecoeur-le-Grand Crèvecœur-le-Grand 60360 Oise Hauts-de-France
Arts plastiques
Image Apolline Grivelet
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