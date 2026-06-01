Crèvecœur-le-Grand

Color Run 2ème édition

Place de L Hôtel de ville Crèvecœur-le-Grand Oise

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 14:30:00

fin : 2026-06-21 17:00:00

Date(s) :

2026-06-21

La Color Run revient à Crèvecœur-le-Grand pour une 2ᵉ édition encore plus festive et colorée !

Organisée par La Pause Crépicordienne, cette course accessible à tous promet un moment unique à partager en famille ou entre amis. Que vous marchiez, couriez ou dansiez, l’essentiel est de profiter d’une explosion de couleurs et de bonne humeur.

Parcours festif de 5 km et 10 km ouverts à tous, avec jets de poudre colorée tout au long du parcours.

La Color Run revient à Crèvecœur-le-Grand pour une 2ᵉ édition encore plus festive et colorée !

Organisée par La Pause Crépicordienne, cette course accessible à tous promet un moment unique à partager en famille ou entre amis. Que vous marchiez, couriez ou dansiez, l’essentiel est de profiter d’une explosion de couleurs et de bonne humeur.

Parcours festif de 5 km et 10 km ouverts à tous, avec jets de poudre colorée tout au long du parcours. .

Place de L Hôtel de ville Crèvecœur-le-Grand 60360 Oise Hauts-de-France +33 6 83 59 53 49 lapausecrepicordienneclg1@orange.fr

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English :

The Color Run returns to Crèvec?ur-le-Grand for an even more festive and colorful 2nd edition!

Organized by La Pause Crépicordienne, this race, accessible to all, promises a unique moment to share with family and friends. Whether you walk, run or dance, the main thing is to enjoy an explosion of color and good cheer.

Festive 5 km and 10 km courses open to all, with colored powder sprayed along the way.

L’événement Color Run 2ème édition Crèvecœur-le-Grand a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis