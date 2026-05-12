4ème balade auto/moto en Charolais Brionnais Place du 19 Mars 1962 Le Breuil

Le Breuil

4ème balade auto/moto en Charolais Brionnais

Place du 19 Mars 1962 Départ du bourg du Breuil Le Breuil Saône-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 09:00:00

fin : 2026-06-21 17:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Balade auto gourmande et culturelle dans le Charolais-Brionnais

– Café d’accueil au Breuil ancienne école

– Départ à 9h

– Repas de midi convivial au restaurant Le Mur d’Argent, 2 rue du Champ de Foire à Saint-Christophe-en-Brionnais (71800)

– Retour et arrivée vers 17h, au Chim’s, 67 rue Marceau au Creusot avec 1 grillade et 1 verre de l’amitié offerts à tous les participants

Balade ouverte à tous les véhicules, 2 roues ou 4 roues, venez comme vous êtes pour partager cette 4ème édition.

Frais d’inscription de 50 € par pilote/véhicule et 30 € par personne supplémentaire dans le véhicule.

Ce prix inclus

– 1 café de bienvenue

– droits d’inscription

– repas de midi

– 1 plaque rallye souvenir

– 1 grillade et 1 verre de l’amitié à l’arrivée

Le tout au profit des accidentés de la route et de la vie.

Les réservations ne sont définitives qu’à réception du règlement avec le bulletin d’inscription complété soit

– par CB sur Helloasso en suivant le lien https://www.helloasso.com/associations/lions-club-val-mont-en-bourgogne/evenements/balade-auto-en-charolais-brionnais

– par chèque adressé par courrier à

Lions Club Val-Mont

Chez Me Mouriès

BP 132

71204 Le Creusot Cedex. .

Place du 19 Mars 1962 Départ du bourg du Breuil Le Breuil 71670 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 52 27 94 resalionsvalmont@gmail.com

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English : 4ème balade auto/moto en Charolais Brionnais

L’événement 4ème balade auto/moto en Charolais Brionnais Le Breuil a été mis à jour le 2026-05-12 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II