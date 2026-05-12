4ème balade auto/moto en Charolais Brionnais Place du 19 Mars 1962 Le Breuil
4ème balade auto/moto en Charolais Brionnais Place du 19 Mars 1962 Le Breuil dimanche 21 juin 2026.
Le Breuil
4ème balade auto/moto en Charolais Brionnais
Place du 19 Mars 1962 Départ du bourg du Breuil Le Breuil Saône-et-Loire
Tarif : 30 – 30 – 50 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 09:00:00
fin : 2026-06-21 17:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Balade auto gourmande et culturelle dans le Charolais-Brionnais
– Café d’accueil au Breuil ancienne école
– Départ à 9h
– Repas de midi convivial au restaurant Le Mur d’Argent, 2 rue du Champ de Foire à Saint-Christophe-en-Brionnais (71800)
– Retour et arrivée vers 17h, au Chim’s, 67 rue Marceau au Creusot avec 1 grillade et 1 verre de l’amitié offerts à tous les participants
Balade ouverte à tous les véhicules, 2 roues ou 4 roues, venez comme vous êtes pour partager cette 4ème édition.
Frais d’inscription de 50 € par pilote/véhicule et 30 € par personne supplémentaire dans le véhicule.
Ce prix inclus
– 1 café de bienvenue
– droits d’inscription
– repas de midi
– 1 plaque rallye souvenir
– 1 grillade et 1 verre de l’amitié à l’arrivée
Le tout au profit des accidentés de la route et de la vie.
Les réservations ne sont définitives qu’à réception du règlement avec le bulletin d’inscription complété soit
– par CB sur Helloasso en suivant le lien https://www.helloasso.com/associations/lions-club-val-mont-en-bourgogne/evenements/balade-auto-en-charolais-brionnais
– par chèque adressé par courrier à
Lions Club Val-Mont
Chez Me Mouriès
BP 132
71204 Le Creusot Cedex. .
Place du 19 Mars 1962 Départ du bourg du Breuil Le Breuil 71670 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 52 27 94 resalionsvalmont@gmail.com
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English : 4ème balade auto/moto en Charolais Brionnais
L’événement 4ème balade auto/moto en Charolais Brionnais Le Breuil a été mis à jour le 2026-05-12 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II
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