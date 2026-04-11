Le Breuil

Brocante

Le Bourg Le Breuil Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 06:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Organisée par le Comité des fêtes.

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Le Bourg Le Breuil 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 60 14 06 93

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English : Bric-a-brac trade

By Comité des fêtes.

L’événement Brocante Le Breuil a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse