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Brocante Le Breuil

Brocante Le Breuil dimanche 5 juillet 2026.

Adresse : Le Bourg

Ville : 03120 Le Breuil

Département : Allier

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif :

Le Breuil

Brocante

Le Bourg Le Breuil Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 06:00:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Organisée par le Comité des fêtes.
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Le Bourg Le Breuil 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 60 14 06 93 

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English : Bric-a-brac trade

By Comité des fêtes.

L’événement Brocante Le Breuil a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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