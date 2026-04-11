Brocante Le Breuil
Brocante Le Breuil dimanche 5 juillet 2026.
Le Breuil
Brocante
Le Bourg Le Breuil Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 06:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Organisée par le Comité des fêtes.
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Le Bourg Le Breuil 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 60 14 06 93
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English : Bric-a-brac trade
By Comité des fêtes.
L’événement Brocante Le Breuil a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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