Rendez-vous aux Jardins Hortus Salvia Jardin Hortus Salvia Le Breuil

Rendez-vous aux Jardins Hortus Salvia

Jardin Hortus Salvia 12 Route du Montcet Le Breuil Marne

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-07

2026-06-05

Véritable mosaïque de jardins foisonnants faisant la part belle à la biodiversité et au Vivant où se côtoient arbres & arbustes fruitiers, plantes aromatiques & médicinales, plantes & fleurs sauvages, potager… et petite faune associée !

Ouvert lors de Rendez-vous aux Jardins du 5 au 7 juin 2026 (visites guidées à prix libre)

Ouvert sur rendez-vous du 4 avril au 30 septembre

Parking 2 à 3 places Chiens non admis Pas d’accès PMR .

