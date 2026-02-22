Rendez-vous aux Jardins Hortus Salvia Jardin Hortus Salvia Le Breuil
Rendez-vous aux Jardins Hortus Salvia Jardin Hortus Salvia Le Breuil vendredi 5 juin 2026.
Jardin Hortus Salvia 12 Route du Montcet Le Breuil Marne
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-07
2026-06-05
Véritable mosaïque de jardins foisonnants faisant la part belle à la biodiversité et au Vivant où se côtoient arbres & arbustes fruitiers, plantes aromatiques & médicinales, plantes & fleurs sauvages, potager… et petite faune associée !
Ouvert lors de Rendez-vous aux Jardins du 5 au 7 juin 2026 (visites guidées à prix libre)
Ouvert sur rendez-vous du 4 avril au 30 septembre
Parking 2 à 3 places Chiens non admis Pas d’accès PMR .
Jardin Hortus Salvia 12 Route du Montcet Le Breuil 51210 Marne Grand Est
