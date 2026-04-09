Pêche à l’écrevisse Le Breuil
Pêche à l’écrevisse Le Breuil jeudi 23 juillet 2026.
Le Breuil
Pêche à l’écrevisse
Pont du Breuil Le Breuil Allier
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:00:00
fin : 2026-07-23 12:00:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-08-20
Découverte de la pratique encadrée par un animateur de la Fédération départementale de Pêche (matériel fourni). Rendez-vous au pont du Breuil, pêche des écrevisses, groupe de 10 personnes max, tout public.
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Pont du Breuil Le Breuil 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 99 08 39 contact@lapalissetourisme.com
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English : Crayfish fishing
Discovery with a federal activity leader (equipment included)
L’événement Pêche à l’écrevisse Le Breuil a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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